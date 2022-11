GdS – Juventus-Inter, la moviola: giusto annullare il gol di Danilo

Juventus-Inter porta con sé il solito bagaglio di polemiche per la moviola. Senza troppo senso però stavolta. La Gazzetta dello Sport infatti torna così sugli episodi: "Primo tempo senza sostanziali problemi per Doveri: non sono da punire - e i cartellini non emergono - i contrasti Acerbi-Fagioli e Skriniar-Rabiot; ed è corretto dare il vantaggio offensivo alla Juventus quando (minuto 28’) Calhanoglu addomestica il pallone con la mano. Poi, 25’, “spallatina” di Alex Sandro che sporca il colpo di testa di Dzeko: dinamica di gioco non punibile. La ripresa, invece, merita approfondimento. Nel 2-0 annullato a Danilo è necessario l’intervento di Di Paolo (Var): il gol di mano anche se dopo auto-giocata o fortuito non ha valenza e il fatto che quella mano venga trattenuta - da De Vrij - non conta nel regolamento: giusto annullare. Diverso (tocco accidentale) sarebbe stato se il gol lo avesse realizzato un altro giocatore. Regolare l’1-0 (il duello Kostic-Barella è nella normalità) e l’azione del 2-0".