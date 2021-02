GdS – Inter-Juve, pagelle: non è ancora BastonBauer. Ghepardo Lautaro, ma gli manca Lukaku

Non solo Samir Handanovic e Ashley Young. Tra le prestazioni più negative in casa Inter nella serata di ieri, nella sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, c’è anche quella di Alessandro Bastoni. Per La Gazzetta dello Sport, la prova del difensore nerazzurro classe 1999 è da 4: “Un po’ presuntuoso e superficiale: non si affronta così un pallone quando si è braccati da CR7, neppure se gli ordini, la famigerata costruzione dal basso, impongono che si giochi la palla. No, non è ancora BastonBauer“.

Il migliore dell’Inter è stato il ‘Toro‘ Lautaro Martinez (6,5): “Neo papà, appiccica subito il fiocco sulla porta di Buffon. Non è tanto il tiro a meritare la lode, una conclusione centrale, agevolata dai riflessi lenti del portiere, quanto il movimento ad anticipare De Ligt, un balzo da ghepardo. Gli manca Lukaku, non ha il solito riferimento fisico e potente. L’intesa con Sanchez è complicata, i due insieme esprimono troppo “sudamericanesimo”, un eccesso di tocchi e tocchettini, un festival di tecnica in cui manca l’atto finale, il gol. Abbondano gli scambi e scarseggiano i tiri: quei pochi per giunta non sono abbastanza cattivi“.