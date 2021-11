GdS – L’Inter ritrova la solidità perduta: contro il Milan attesa una riposta

Seconda vittoria consecutiva senza subire gol per la formazione nerazzurra: ora il derby e la sfida con il Napoli

L'Inter batte 2-0 l'Udinese e, dopo il successo contro l'Empoli nel turno infrasettimanale, mantiene per la seconda partita consecutiva la porta inviolata. Un segnale importante, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Seconda vittoria di fila e seconda partita consecutiva senza subire gol. Miglior attacco del campionato, con 28 gol in 11 giornate. L'Inter ha trovato una stabilità interiore, vince con giudizio, come a Empoli mercoledì e come ieri a San Siro all'ora di pranzo, quando si è imbattuta in un'Udinese ermetica, calata a Milano con un piano minimalista, la conservazione dello 0-0 e la contestuale speranza di imbroccare il contropiede giusto. Queste sono partite complicate, servono calma e attenzione, bisogna pazientare e guai a innervosirsi. Ci vogliono metodo e cinismo. L'Inter di Inzaghi non ruba l'occhio per lo svolgimento del gioco, ma avvolge, ammalia, punge. Joaquin Correa, l'eroe di giornata, ha risolto il quiz del risultato con una doppietta, ma non ci sarebbe riuscito se la squadra non fosse stata padrona della scena. Invariato il distacco dalla cima, meno sette dalle due capolista, Napoli e Milan. Domenica il derby".