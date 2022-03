GdS – L’Inter saluta la Champions ma ritrova Lautaro: può ricordare Anfield…

Tra le note liete dei nerazzurri dopo la serata di Anfield c'è senza dubbio l'attaccante argentino, match winner

Nella notte in cui saluta la Champions League , l' Inter ritrova Lautaro Martinez . Dopo la tripletta contro la Salernitana, il 'Toro' torna a segnare anche in campo internazionale con la maglia nerazzurra 490 giorno dopo l'ultima rete in Europa .

"Hai perso la Champions, ma hai trovato un Lautaro nel taschino per lo scudetto. Non è questo il tempo per consolarsi, ma più avanti l’Inter potrebbe ricordare questa notte di Anfield come quella che ha liberato definitivamente il Toro" sottolinea La Gazzetta dello Sport.