GdS – Lukaku, voglia matta di giocare: Romelu vuole sentirsi ancora re

Fosse per lui, tornerebbe subito dal primo minuto dalla prossima amichevole. L'Inter proverà a centellinare il suo impiego, per averlo al meglio contro il Napoli. Romelu Lukaku, però, ha voglia di mettersi alle spalle le difficoltà di questo inizio di stagione, come si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Lukaku è una fuoriserie da maneggiare con cura, però deve spingere sempre al massimo per garantire un rendimento da top player. In sostanza, con il fisico che ha, Romelu avrebbe bisogno di giocare sempre 90’ per mantenere costantemente una condizione ottimale. Ha una voglia matta di giocare, di riprendersi l’Inter e il ruolo da leader. La squadra ha bisogno dei suoi gol e del suo strapotere fisico per credere nella rimonta e continuare a coltivare le ambizioni di scudetto. Romelu è tornato all’Inter per vincere e sentirsi ancora re. Ora è pronto a ripartire. E a indicare la via".