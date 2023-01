GdS / Monza-Inter, stop per Sacchi: un mese fermo per il fischio sbagliato

Previsto uno stop per il direttore di gara di Macerata dopo l'errore commesso in occasione del match Monza-Inter

Dopo l'errore in occasione dell'azione bloccata per un presunto contatto Gagliardini-Pablo Marì, sul calcio di punizione di Asllani e finita sulla testa di Acerbi, il direttore di gara marchigiano verrà fermato.

"Le scuse – in stile Serra –, forse non sono arrivate ma insomma si è consumato un altro piccolo pasticcio per il quale Sacchi dovrebbe essere appunto fermato per tre-quattro gare. Lo si rivedrà – salvo ripensamenti - a febbraio: a data da destinarsi" rivela La Gazzetta dello Sport.

Come anticipato da FCInter1908 , Sacchi ha ammesso il proprio errore ai dirigenti nerazzurri: ai quali, però, la rabbia non è ancora svanita

Secondo il quotidiano Sacchi rientrerà in Serie B o da 4° uomo dopo l'errore di “timing”: bastava attendere e il Var avrebbe chiarito che Pablo Marì era caduto a terra per un incrocio di gambe con un proprio compagno (Izzo) e non per il contatto con Gagliardini. La rete di Acerbi, l’1-3, sarebbe quindi stata convalidata grazie all’intervento della tecnologia, tagliata invece completamente fuori nel momento in cui il direttore di gara (secondo protocollo) determina con un fischio la conclusione dell’azione.