GdS – Protocollo e ipotesi modello Premier: niente stop e porte chiuse, Lega avanti con fiducia

Mentre il Governo suggerisce una riflessione, la Lega studia nuovi regolamenti per far fronte all'emergenza Covid

In occasione dell'assemblea dei club di Serie A , il presidente di Lega Paolo Dal Pino , ha rivelato alle società presenti i contenuti di un colloquio fra il premier Mario Draghi e il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina . Un invito a fare riflessioni sulla situazione pandemica e sulla possibilità che il calcio possa studiare delle misure di contenimento, senza pressioni dall’esterno, ma decidendo in autonomia. La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena dell'assemblea di Lega:

"In ogni caso, i club hanno fatto i conti con alcune ipotesi per dare un «segnale». La possibilità di rinviare i prossimi due turni di campionato. L’idea di un’autoriduzione della capienza per evitare il pericolo di porte chiuse. Ma la Lega di Serie A ha detto no ribadendo la fiducia di andare avanti per evitare che il fortino del calendario sia preso dall’assalto dei recuperi da collocare in un’agenda già affollatissima di partite".