GdS – Scamacca vuole l’Inter: dal contratto top alla guida Dzeko, cosa c’è dietro

Il centravanti del Sassuolo vorrebbe vestire la maglia dell'Inter: ecco i motivi che lo spingono a trasferirsi alla corte di Inzaghi

Un interesse reciproco. Se da una parte l'Inter ha puntato i fari per affidargli il ruolo di centravanti del futuro, dall'altra Gianluca Scamacca vorrebbe trasferirsi a Milano per vestire la maglia nerazzurra e mettersi agli ordini di Simone Inzaghi. L'attaccante classe 1999 è oggetto del desiderio di molti club, tra cui il Milan e il Borussia Dortmund, ma a spuntarla potrebbe essere proprio il club di viale della Liberazione.

"Gianluca preferisce l’Inter come prossimo step di carriera anche per il pacchetto completo che i nerazzurri possono offrirgli: non solo un ingaggio che può arrivare ai 2,5 milioni a salire, ma pure per la possibilità di studiare alla cattedra di Edin Dzeko. Non c’è insegnante migliore dell’arte del centravanti dello stesso bosniaco, pronto a sparare gli ultimi colpi della carriera: il suo contratto scadrà fino al 2023, quando avrà 37 anni. Una stagione di diarchia tra i due attaccanti potrebbe servire a Gianluca per crescere ancora. Un aiuto arriverebbe poi anche dal “sistema Inzaghi” che gli garantirebbe diverse occasioni a partita".