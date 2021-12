GdS – Serie A, lotta scudetto apertissima: Juve assente. Esaltare l’Inter sarebbe…

La Gazzetta dello Sport analizza una lotta scudetto sempre più avvincente con l'Inter protagonista dopo il successo a Roma

"Milano capitale, questo ha detto la sedicesima giornata. Milan primo, Inter seconda. Il Milan è ritornato capolista in solitaria, l’Inter prosegue nella sua straordinaria ascesa: quarta vittoria di fila in campionato e la netta impressione che la squadra stia diventando dominante, per la qualità dei giocatori e per la struttura del gioco, sempre più preciso, definito e avvolgente. Milan, Inter e poi l’Atalanta, vittoriosa a Napoli, e mai così in corsa per lo scudetto".