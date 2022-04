GdS / Spezia-Inter, scocca l’ora di Gosens. Dzeko in panchina, De Vrij…

Le probabili scelte dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera in casa dello Spezia

Il momento di Robin Gosens è arrivato. Questa sera, al 'Picco' di La Spezia, il tedesco è pronto ad esordire dal primo minuto con la maglia dell'Inter. Inzaghi lo lancia al poto di Perisic, che ha raggiunto solo in serata il resto della squadra in Liguria a causa di un permesso per la nascita del terzo figlio.

"C’è anche De Vrij con la squadra ma l’olandese non verrà rischiato anche per averlo al top martedì per il derby di Coppa: Skriniar lo sostituirà al centro della difesa, con D’Ambrosio a destra e Bastoni (in ballottaggio con Dimarco) sul versante opposto. Darmian favorito su Dumfries, Correa su Dzeko".