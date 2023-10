Gds – Torino, Buongiorno stringe i denti: si è messo in testa di esserci con l’Inter

-6 a Torino-Inter, con i granata che vogliono recuperare a tutti i costi Alessandro Buongiorno, infortunatosi muscolarmente contro la Lazio ormai più di due settimane fa. Queste le ultime da La Gazzetta dello Sport: "C’è un’attenzione particolare da parte dello staff medico granata sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, che si è messo in testa di recuperare dall’infortunio muscolare in tempo per poter affrontare l’Inter. Avere in mezzo alla difesa un elemento in continua ascesa qual è il vice capitano trasmetterebbe a tutta la squadra una scossa positiva anzitutto sul piano della convinzione. E sul piano tecnico, poter contare su un abile colpitore di testa e una «roccia» centrale assai difficile da superare contro un centravanti forte nelle gambe e abile in acrobazia come Lautaro, lascerebbe molto più tranquillo Juric".