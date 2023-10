GdS – Torino-Inter su un fondo da biliardo: problemi risolti in casa granata

L'Inter sarà di scena a Torino dopo la sosta. In casa dei granata di Ivan Juric, i nerazzurri proveranno a riprendere la marcia verso la vetta della classifica, sperando di poter contare su tutte le armi a disposizione. Per approfittare di tutta la qualità a disposizione sarà importante anche il terreno di gioco, rigenerato completamente in questi giorni. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: