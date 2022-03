GdS – L’umore di Lautaro è cartina tornasole dell’Inter: l’ultima diapositiva…

Il focus sull'argentino tornato a disposizione di Inzaghi con la speranza di gettarsi alle spalle un momento non esaltante

Lautaro Martinez è tornato a disposizione di Simone Inzaghi e ha messo nel mirino la Juventus. L'intenzione dell'attaccante è quella di trascinare i nerazzurri in questo finale di stagione. Partendo proprio dalla sfida con i bianconeri, per cancellare un momento poco brillante. Spiega la Gazzetta dello Sport di questa mattina: "L’umore del Toro è sempre un po’ la cartina tornasole del periodo dell’Inter. L’ultima diapositiva lo ha immortalato corrucciato in panchina dopo la sostituzione contro la Fiorentina e quel pareggio pre-sosta potrebbe aver sancito l’addio alle ambizioni di scudetto. A meno che da domenica l’Inter non torni ad essere la squadra che ha dominato il campionato in autunno".