Getafe, Bordalas respinge le accuse: “Noi difensivisti? Allora non so cosa sia il calcio…”

Dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale di Europa League il Ludogorets, l’Inter di Antonio Conte se la vedrà con il Getafe. Squadra rognosa, dura e compatta, che nell’ultimo turno ha estromesso dalla competizione l’Ajax. Il tecnico degli spagnoli, José Bordalas, ha però respinto con orgoglio le accuse di eccessivo difensivismo: “Abbiamo subito queste accuse per tutta la settimana, su di noi sono state dette cose cattive. Ma contro l’Ajax abbiamo dimostrato chi siamo: abbiamo colpito tre legni, segnato un gol, un altro ce lo hanno annullato. Se questa è una squadra difensivista allora non so più cosa sia il calcio…“.

(marca.com)