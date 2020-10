Il Genoa si è allenato in vista dell’Inter: dopo l’emergenza Covid19 rientrano in cinque

Non è terminata l’emergenza in casa Genoa, ma si guarda alla partita con l’Inter con più serenità. Sono cinque i giocatori che hanno ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni dopo essere tornati negativi al covid19: Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta.

Mancano ancora Brlek e Males, giocatore arrivato in rossoblù in prestito dall’Inter. Per quanto riguarda il programma di giornata il gruppo è stato in diviso in due. Una parte si è dedicata al programma standard e una parte ai percorsi differenziati. “A completare la seduta, che era basata su esercitazioni tattiche, una partitella a perimetro ridotto e parte atletica a cura dei preparatori. Tra coni e sagome posizionate sul terreno per gli schemi, il Grifo si è addentrato nelle prove del match con l’Inter”, scrive il sito ufficiale del club rossoblù.

(Fonte: genoacfc.it)