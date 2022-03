Genoa, Blessin: “Tristi per non aver vinto. Squadra compatta come con l’Inter”

Le considerazioni del tecnico a proposito della sua squadra dopo il nuovo pareggio stavolta contro l'Empoli

Altro pareggio per il Genoa di Blessin. Il tecnico dei liguri ha commentato così la gara con l'Empoli (terminata 0-0, ndr) in conferenza stampa: "Squadra compatta? Per 90 minuti non si può sempre difendere, è stato così anche contro l'Inter. Sono molto contento della prestazione della squadra, di quello che ha dato. Chiaramente non per il risultato ma la squadra ha mostrato compattezza. Ci sono sempre aspetti da migliorare ma sono contento di come ha giocato la squadra. Oggi volevamo dare ai nostri tifosi la vittoria. Il desiderio più grosso per oggi era festeggiare questi tre punti con questi tifosi eccezionali. Siamo tristi per non aver vinto ma ora dobbiamo pensare al prossimo giorno. La vita continua e ci prepariamo per la prossima partita".