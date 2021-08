Genoa, due assenti a San Siro contro l’Inter: non ci saranno per squalifica

Il Genoa non avrà a disposizione il centrocampista svizzero e il difensore nella sfida contro l'Inter: entrambi sono squalificati

Dopo il successo sofferto sul Perugia in Coppa Italia, il Genoa è tornato a lavorare agli ordini di Ballardini per preparare la sfida di San Siro contro l'Inter, in programma sabato alle 18:30 e valida per il primo turno di Serie A.