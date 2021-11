UFFICIALE – Genoa, sollevato dall’incarico Ballardini. Vicino Shevchenko

Cambio in panchina per il Genoa dopo il pareggio di ieri per 2-2 di Empoli. È ufficiale l'esonero di Davide Ballardini

Alessandro Cosattini

Cambio in panchina per il Genoa dopo il pareggio di ieri per 2-2 di Empoli. È ufficiale l'esonero di Davide Ballardini: "Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati", si legge. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la panchina dei rossoblù è vicino l'ex Milan Shevchenko.