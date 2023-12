I due giocatori, ancora fuori per infortunio, hanno viaggiato insieme alla squadra per sostenere i propri compagni

Tra pochi minuti l'Inter scenderà in campo a Marassi dove affronterà il Genoa di Gilardino. Oltre ai tifosi nerazzurri, a dare sostegno alla squadra ci saranno anche Dimarco e Lautaro per stare vicini ai propri compagni nonostante non possano giocare.