CdS – Genoa-Inter, ancora fuori Brozovic e Lautaro: un dubbio per Conte, Eriksen…

Conte punta ancora sul duo ex-United. Secondo il Corriere dello Sport, questa sera al ‘Ferraris’ di Marassi l’Inter scenderà in campo con la coppia d’attacco formata da Lukaku e Sanchez. Possibile conferma anche per Eriksen sulla trequarti, con Borja Valero e non Brozovic in mezzo accanto a Gagliardini e al posto dello squalificato Barella.

Ranocchia prenderà il posto di De Vrij al centro della difesa, mentre Conte tiene ancora aperto il ballottaggio tra Godin e Bastoni accanto all’ex Bari e a Skriniar.