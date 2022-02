Genoa-Inter: ecco dove vedere la gara in tv e in streaming

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, l'Inter è attesa dalla trasferta contro la squadra di Blessin

Genoa-Inter sarà trasmessa sia da Dazn (disponibile anche per gli utenti del bouquet Timvision) che da Sky Sport. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di Dazn in tv e in streaming e su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Live testuale del match su FcInter1908.it.