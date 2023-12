Genoa, Rita Ora indossa la maglia celebrativa che sarà indossata contro l’Inter

La società rossoblù, la più antica in Serie A, compie 130 anni e festeggia l'anniversario contro i nerazzurri il 29 dicembre

Nella gara contro l'Inter del 29 dicembre (alle 18), il Genoa indosserà la maglia dorata che celebra l'anniversario del club, il 130esimo, come è stato scritto dalla parte del cuore. Per l'occasione una star ha indossato la maglia della squadra rossoblù e si è messa in posa sui social. Si tratta di Rita Ora, celebre cantante britannica, che conta sui suoi profili circa 16 mln di follower.