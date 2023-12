GdS – Arnautovic, prestazione piena. Bisseck titolare vero. Per Sommer serata non memorabile

Carlos Augusto 5 - Perde Dragusin sul gol del pari. Ma, al netto dell'episodio, il motore non gira al massimo. E in più di un'occasione fa spazientire i compagni.

