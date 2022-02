Genoa-Inter, pagelle GdS: Perisic e D’Ambrosio i migliori, anomalia Barella

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del pari a reti inviolate tra il Genoa e l'Inter a Marassi

Nel match del 'Ferraris', sono pochi a salvarsi e guadagnarsi la sufficienza. Per La Gazzetta dello Sport, il migliore tra i nerazzurri è Ivan Perisic (6,5): "Vuoi o non vuoi, la palla finisce sempre là, da Ivan il terribile, che inonda di cross, peccato che poi l'area andrebbe riempita meglio. Con un pallone ciccato in difesa nel secondo tempo rischia il patatrac, ma se l'Inter è in crisi, lui è il meno colpevole".