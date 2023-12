Genoa-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, nelle ultime 8…

Venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 l'Inter sfiderà in trasferta il Genoa, nella gara valida per la 18ª giornata di Serie A. La sfida tra nerazzurri e rossoblù offre diversi spunti e curiosità statistiche.

I PRECEDENTI

Genoa e Inter si sono sfidate in 110 occasioni in Serie A. 58 le vittorie nerazzurre, 30 pareggi e 20 vittorie rossoblù. L’Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime otto gare di Serie A contro il Genoa, vincendone sette. Inoltre, i nerazzurri non hanno subito reti in nessuna delle ultime quattro gare disputate in casa del Grifone in campionato.