Le rivali – Genoa al lavoro per l’Inter: Ballardini dovrà fare a meno di Bani e Behrami

Il Genoa di Davide Ballardini è tornato oggi al lavoro in vista della sfida di sabato a San Siro alle 18.30 contro l'Inter di Simone Inzaghi per la prima gara della nuova Serie A. Ecco il report dell'allenamento rossoblù:

"Stesura dei piani, verifica della situazione, sviluppi della preparazione. Su questo asse ruoterà l’attività di questi giorni, in cui si spingeranno i ritmi all’inizio e alleggeriranno i carichi in seguito. Nel Genoa sono squalificati, in base al referto post 38ma giornata dello scorso torneo, Bani e Behrami. Tra gli avversari mancherà Lautaro".