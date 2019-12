Qui Genoa – Si attende la rifinitura per gli sciogliere gli ultimi dubbi. Oggi in campo…

“Schemi e addestramenti. Il programma giornaliero è stato assorbito dalle esercitazioni, tecniche e tattiche, eseguite dopo la fase di attivazione, integrate da conclusioni in porta da parte di tutto l’organico. I volumi di lavoro più leggeri, rispetto alla prima parte della settimana, hanno segnato lo spartiacque nella preparazione col team ormai calato tra le le pieghe del match con l’Inter. La rifinitura di venerdì, prima del trasferimento a Milano (la conferenza del mister è fissata alle 13), si presterà a sciogliere i dubbi sui convocati che prenderanno parte alla trasferta. In campo le prove si susseguono. Per il settore ospiti intanto sono stati acquistati sinora oltre 250 biglietti”, si legge sul sito ufficiale del Genoa in vista della sfida con l’Inter.