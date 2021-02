Genoa, secondo allenamento verso l’Inter: gruppo diviso, un assente

Il report del secondo allenamento della settimana del Genoa, che prepara la sfida contro l'Inter di domenica a San Siro

Il Genoa di Ballardini prosegue la preparazione alla sfida contro l' Inter , in programma domenica alle 15 a San Siro. La squadra ligure è scesa in campo oggi per la seconda seduta della settimana. Ecco il report:

"Il sole della riviera e il secondo allenamento della settimana. Il programma più duro da svolgere in questo ciclo che porta alla partita con la capolista Inter. Lo staff tecnico ha sottoposto i giocatori a una lunga sessione. Tutta la prima parte è stata ospitata in palestra per circuiti collettivi e percorsi individualizzati. Poi sul terreno di gioco spazio a esercitazioni tecniche, addestramenti balistici, sovrapposizioni, tiri, partitelle a tema. Senza Pellegrini a riposo causa infortunio, il gruppo è stato suddiviso in più tronconi. Tra duelli due contro due per superare i controllori diretti e andare in rete, e partitine nove contro nove con una disposizione singolare delle porte, una di schiena all’altra, mister Ballardini ha insistito su molteplici aspetti con l’assistenza del vice Regno e dei collaboratori, per movimentare una sessione andata avanti per oltre due ore complessive. Missione compiuta".