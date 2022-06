Genta: “Inter, via Bastoni? Il Liverpool ha cominciato la scalata con Van Dijk”

Le parole del giornalista: "Bastoni? I difensori non sono merce semplice da trovare. E' complicato trovarli. I calciatori però sono professionisti"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Carlo Genta, giornalista, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Alessandro Bastoni: "Il Liverpool ha cominciato la sua cavalcata spendendo una badilata per Van Dijk: i difensori non sono merce semplice da trovare. E' complicato trovarli. I calciatori però sono professionisti che fanno il loro mestiere: Bastoni può avere la maglia dell'Inter tatuata, ma se altrove a condizioni di mercato e con prospettive professionali di alto livello ti cercano e tu dici di no, hai sbagliato".