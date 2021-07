Gentile: “Barella, che personalità! Non sente la pressione: con l’Inter…”

Il giornalista di Sky Sport ha parlato di Nicolò Barella prima della semifinale di Euro 2020 tra l'Italia e la Spagna

"Barella è 'vecchio' da quando era molto giovane. Ha una personalità diversa. Già a Como dimostrava una maturità in campo diversa da quella dei compagni. Non sente particolare pressione: ha vestito la maglia dell'Inter e giocato a San Siro, vincendo uno scudetto Non mi ha sorpreso il suo rendimento. Pedri? Prendo Barella perché ha qualcosa in più nell'esperienza e nelle due fasi: garantisce copertura e muscoli".