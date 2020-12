Gentile: “Inter, inevitabile parlare di fallimento in Europa. A gennaio Conte deve parlare con la società”

Durante la trasmissione Pomeriggio Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato dell’Inter e della recente uscita dalla Champions League:

“Serve che scatti immediatamente l’interruttore. Si può essere eliminati dalla Champions in tanti modi, girone difficile forse sottovalutato, ma l’Inter esce male. Ha fatto pochi punti e non ci aspettavamo quella partita con lo Shakhtar. Inter fuori da tutte le coppe, se parliamo di Europa dobbiamo dire fallimento, dopo la finale di Europa League dello scorso anno. C’è un campionato da giocare, ha la possibilità di vincerlo perché è molto forte. Cagliari corre e sta bene, non è semplice subito riattaccare l’interruttore. Ora davanti c’è il Milan, che ha fatto di più di quello che ci si aspettava. Non crollerà, ma perderà terreno e chi sta sotto deve approfittarne. Conte deve parlare con la società, chiedere la cessione di 3-4 giocatori, la rosa ora è sproporzionata avendo una sola competizione”.