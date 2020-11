Gentile: “L’Inter ha vinto con merito. Il discorso del rumore dei nemici ha poco senso perché…”

Presente negli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del momento dell’Inter. Il giornalista ha analizzato anche le dichiarazioni rilasciate da Conte al termine della gara contro il Sassuolo. “A Reggio Emilia si è rivista l’Inter dell’inizio dello scorso campionato. Una squadra molto compatta, decisa, difficile da sorprendere. È vero da un’altra parte che il Sassuolo prima o poi doveva steccare, questo però ovviamente non vuole togliere meriti alla bella partita dell’Inter che ha vinto bene e con merito. Conte è uno dei migliori allenatori in circolazione, però onestamente il discorso del rumore dei nemici non ha molto senso. L’Inter contro il Real Madrid è stata scherzata, quindi è inevitabile che dopo una partita del genere venga criticata“.

(Sky Sport)