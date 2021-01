Gentile (Sky): “Su Sensi un dubbio, ma ha risposto bene. Vidal? Perché Conte si sorprende?”

«Il Sensi dello scorso anno ha risposto bene quando è arrivato all’Inter. C’era il dubbio del salto dal Sassuolo al club nerazzurro, ma aveva risposto bene specie nella prima parte della scorsa stagione. Poi da quando è arrivato a Milano ha giocato più o meno 14 partite intere in tutte le competizioni. È stato condizionato dagli infortuni ed è un peccato perché è un calciatore che piace a Conte». Riccardo Gentile, giornalista di Skysport, ha parlato così del recupero del centrocampista italiano e si è poi soffermato sulla partitaccia di Vidal contro il Crotone: «È sorprendente che Conte si sorprenda», ha detto.

«Se il giocatore va dal Leverkusen alla Juve ha tutto l’interesse di dimostrare di esserne all’altezza. Voleva essere fulcro di quella squadra e lo è stato. Poi è passato qualche anno, ha sempre giocato ad alti livelli e per ultimo è stato al Barcellona. Alla sua età l’Inter non è più un punto d’arrivo per Vidal, non è una grande occasione è l’ennesimo grande club che crede in lui. Ma le prestazioni si vedeva che non erano quelle di prima. Per questo avevo il dubbio quando si è detto del suo arrivo in Italia».

(Fonte: SS24)