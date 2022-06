Gentile: “Italia? Oggi poca voglia di indossare l’azzurro. Fatico ad accettarlo”

Claudio Gentile , ex campione del mondo ed ex commissario tecnico dell'Under 21, ha parlato a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport: "I giovani sono la nostra speranza, sono il futuro e Mancini fa bene a selezionare ragazzi che si stanno affacciando alla massima categoria. Possono dare tanto alla maglia azzurra. Con la Germania abbiamo visto qualcosa di meglio. Dobbiamo fare risultati perché l'Italia è l'Italia. Serve più fiducia nei nostri giovani, dobbiamo dargli le responsabilità, così possono crescere. Solo così possiamo tornare a essere una grande Nazionale come negli anni passati".

A proposito di quanto accaduto con alcuni elementi nel corso dell'ultimo ritiro: "Sto notando che non c'è più tutta quella voglia di indossare la maglia azzurra. Per noi era bellissimo, era un premio. Oggi in tanti sembrano contenti di lasciare il ritiro. Faccio fatica ad accettarlo, un giocatore deve dare tutto per la maglia azzurra. Questa cosa è molto strana e si sta verificando negli ultimi giorni. Sembra che sia diventato un peso, bisogna vedere cosa c'è dietro perché un giocatore non rifiuta la maglia azzurra per stare a casa".