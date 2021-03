Gentile: “Juve? Pirlo forse non era pronto. Arrivare in CL per salvare la stagione”

Le parole dell'ex calciatore: "I fatti parlano chiaro, quando alla Juve si fallisce si rivoluziona. Sicuramente c'è stata una grande delusione"

Marco Astori

ma l'esperienza è molto importante, anche per la gestione del gruppo. Forse non era ancora pronto ma la politica della società è stata chiara. Non posso fare previsioni su quello che succederà".

Tratterrebbe Ronaldo?

"Ci sarà certamente già un programma per il futuro. Questo anno segnerà molte cose, non so se sia finito il ciclo. Questa deve essere messa tra le annate più negative degli ultimi anni".

Rinnegare Pirlo sarebbe come ammettere un errore?

"Arrivare tra le prime quattro è il minimo per salvare la stagione. La società deve già pensare a chi sostituire e in che modo. Non sarà facile fare mercato, chi ha i giocatori buoni se li tiene. Sarà importante non sbagliare".