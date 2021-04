Gentile (Sky): “Se giochi male non vinci e l’Inter sta dominando. Una cosa dimostra…”

Il giornalista ha parlato delle critiche rivolte al gioco di Conte e ha spiegato che non hanno ragione d'esistere

«Domandare se l'Inter esprima un bel calcio oppure no significa avere la volontà di fare il discorso oltre la realtà. Una squadra che ha 11 punti sulla seconda non può giocare male. Perché se giochi mali un campionato non lo vinci e non lo domini e l'Inter lo sta dominando». Riccardo Gentile a Skysport difende la squadra nerazzurra dagli esteti, da chi attacca Conte per il gioco dei suoi.

«A parte il primo anno di Contealla Juve in cui vinse contro pronostico, per merito di Conte e con giocatori che hanno sorpreso, la vittoria di quest'anno è diversa. Perché il campionato è cresciuto di valore e tu vai a battere la Juve di Ronaldo che non è una cosa normale. Da quando è arrivato in Italia CR7 ha sempre vinto. Di fronte c'è la squadra con un fuoriclasse e altre squadre che erano migliorate con il mercato e potevano essere considerate in grado di fare qualcosa là davanti di interessante. Ma qua il lavoro interessante là davanti lo sta facendo solo l'Inter. Questo basta per dimostrare anche il lavoro fatto da Conte che secondo me ha migliorato anche tanti giocatori», ha concluso il giornalista.