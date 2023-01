Gentile: “Napoli, ci sta perdere contro l’Inter. Ma se venerdì vincesse la Juve…”

Riccardo Gentile, giornalista, ha parlato a Sky Sport di Napoli-Juventus in programma venerdì sera al Maradona

"Il Napoli è a +7 ma la Juventus è la squadra del momento, è la miglior difesa del campionato e non prende gol da 800' o quasi. 7 punti non sono pochi ma qualora vincesse la Juve, darebbe un messaggio importante al campionato, non solo al Napoli ma anche a Inter e Milan. Il Napoli è partito male perdendo a Milano contro l'Inter, dove si può perdere perché l'Inter è forte ma poi si è rialzata vincendo a Genova"