Gentile (Sky): “Porto squadra ostica ma occhio all’Inter. Contro pronostico…”

In Champions sarà Inter -Porto . E Riccardo Gentile, giornalista di Skysport, ha parlato della sfida alla luce del momento delle due squadre. «La squadra portoghese - ha sottolineato - è storicamente difficile da affrontare in Europa. In Portogallo è seconda in un campionato che il Benfica sta stradominando e ha perso solo due partite, tra cui quella col Benfica e l'ultima che ha perso l'ha persa ad ottobre. Bisogna affrontare la squadra di Concecao con grande attenzione».

«Ma c'è da aggiungere che tra Inter e Milan in questo momento ci sono delle differenze. L'Inter ha fatto 13 punti il Milan cinque. La squadra di Inzaghi ha numeri eccellenti rispetto ai rossoneri oltre ad avere una rosa superiore. In più c'è un girone superato brillantemente e contro pronostico. Ha messo ko il Barcellona che è primo nella Liga spagnola a +8 sul Real Madrid. L'impresa dell'Inter in CL non va sottovalutata: è passata col Bayern ed è andato a casa il Barcellona. Secondo me va sottolineato. Credo che Inter-Porto sia una gara da prendere con le molle, ma la squadra di Inzaghi può passare il turno», ha concluso il telecronista.