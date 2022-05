Gentile: “Scudetto? Milan favorita: ecco perché. A Cagliari sarà complicata per l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Milan

"Favorita? Per me il Milan perché ha 2 punti in più e può pareggiare una partita. Nell'ultimo turno, hanno superato tutte e due due scogli importanti, hanno dato una buona risposta però non sono pronto a scommettere che vinceranno entrambe le tre partite. Verona e Cagliari sono toste perché le necessità di classifica ti fanno rendere anche di più del tuo valore. Tra Inter e Cagliari c'è tanto gap ma non sarà facile".