L'ex giocatore della Juve Claudio Gentile, intervistato da Gazzetta.it, ha parlato della lotta scudetto e della distanza dall'Inter

La pressione di dover vincere subito vale anche per Thiago Motta, che sarà al debutto sulla panchina della Juventus e di un top club?

“Vale per tutti, a Torino conta soltanto vincere. Thiago Motta è un allenatore preparato, il migliore che potesse prendere la Juventus in questo momento. A Bologna ha sorpreso tutti, conquistando un traguardo storico per gli emiliani: la qualificazione in Champions è un risultato straordinario. Sono convinto che Motta possa stupire anche alla Juventus. L’equivalente di quello che ha fatto alla guida del Bologna, beh sarebbe conquistare lo scudetto con i bianconeri al primo colpo. Però…”.

Però…

“Dipenderà anche dai rinforzi che gli regaleranno i dirigenti. Thiago Motta, rispetto all’ultima stagione con Allegri, avrà molte più competizioni da affrontare. Ma sono convinto che i dirigenti faranno il massimo per assecondare le richieste del tecnico. Alla Juventus, a tutti i livelli, ci sarà una gran voglia di recuperare il distacco dall’Inter”.