Gentili: “Conte resta all’Inter ma fa bene a chiedere un chiarimento. Con Zhang…”

Il giornalista, su RaiSport, ha parlato delle dichiarazioni dell'allenatore sul suo futuro e la sua volontà di restare a Milano

Antonio Conte, nel post di Inter-Verona,ha parlato del suo futuro a Milano e ha lasciato intendere che vorrebbe restare e che servirebbero però dei normalissimi chiarimenti sui progetti della società. "Ripartire da zero e fare e rifare il lavoro da capo è stancante e faticoso. Perché io lavoro su tutto e quando inizi speri che duri per tanto tempo. Quando i tuoi ragazzi sanno quello che vuoi non ricominci da zero e sarei contento di poter continuare questo lavoro. Ma tutti quanti abbiamo bisogno di capire che cosa si può fare. Ma in maniera molto serena. Perché altrimenti diventa difficile la comunicazione, quella con i media è una e poi è tutto diverso e tutto ricade sull'allenatore", le parole del tecnico nerazzurro.