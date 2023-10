Gentili: “Napoli? Garcia avrebbe tolto dal campo anche Maradona”

Bruno Gentili , giornalista RAI , ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Questo ha detto a proposito della panchina scricchiolante del Napoli : “Osimhen non lo farei uscire mai, il Napoli finisce la partita con Gaetano e Cajuste a centrocampo, Kvaratskhelia a destra e Lindstrom a sinistra. Vedo un Napoli che fa un gioco frenetico, spigoloso, che si affida sempre e solo alla qualità dei singoli. Non vedo trame, non vedo geometrie. Non condivido la soluzione del consiglio dei saggi.

Ogni allenatore ha un rapporto speciale con calciatori di un certo spessore, però questa è un’iniziativa che condivido fino ad un certo punto perché vuol dire che Garcia ha avuto bisogno del sostegno dei veterani per la mancata sintonia con la squadra. Il Napoli deve fare in fretta e far punti prima del grande trittico a novembre con Atalanta, Inter e Juventus. Secondo me Garcia con la Fiorentina sarebbe stato capace di far uscire dal campo anche uno come Maradona”.