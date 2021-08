CdS – Attacco Inter, le nuove gerarchie di Inzaghi con una grande incognita

Chi parte avanti e chi più indietro nelle idee del nuovo allenatore nerazzurro. E occhio a un vero e proprio rebus

Le gerarchie in attacco di casa Inter e una grande incognita per Simone Inzaghi. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che si sofferma sulle scelte del nuovo allenatore nerazzurro verso i prossimi impegni: “Correa parte come “terzo”. La coppia base di attaccanti sarà quella format da Dzeko e Lautaro. Lui, comunque, potrà affiancare entrambi. Il bosniaco l’ha sfidato nei derby della Capitale. Con il “Toro”, invece, già gioca in nazionale. Nel reparto offensivo nerazzurro, comunque, resta un’incognita, vale a dire le condizioni di Sanchez. Il cileno è appena rientrato da Barcellona e per almeno una quindicina di giorni dovrà seguire un programma specifico di lavoro, concordato dal dottor Volpi e dal professor Cugat, in modo da tornare a disposizione di Inzaghi. La speranza è che, a quel punto, i guai fisici gli diano un pizzico di tregua. Certezze, però, non ce ne sono".