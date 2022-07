L’Inter ha le idee chiare: come cambiano le gerarchie sulle fasce con Bellanova

Le nuove gerarchie di casa Inter sulle fasce con l’arrivo di Raoul Bellanova. Oggi si è sottoposto alle visite mediche di rito, è attesa solo la firma sul contratto e poi sarà nerazzurro. Nelle idee della società e di Simone Inzaghi, Bellanova sarà un rinforzo per la fascia destra. In particolare per il ruolo di vice-Dumfries, con lo slittamento di Darmian a sinistra da vice-Gosens. Queste le idee del club, ma poi sarà Inzaghi a decidere dopo aver visto i suoi laterali in allenamento durante la preparazione estiva…