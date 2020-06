Marani: “Serie A, le gerarchie non sono cambiate: ecco i motivi. La differenza…”

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto dopo le prime gare giocate in seguito alla sospensione delle competizioni a causa dell’epidemia di coronavirus: “C’è una tendenza: in queste prime gare, nell’arco dei 90 minuti, nessuna squadra posizionata indietro in classifica è riuscita a batterne una posizionata in avanti. Vuol dire che la gerarchia dei valori è esattamente uguale a prima. Cristiano Ronaldo e Dybala, Lautaro Martinez e Lukaku, Zapata e l’Atalanta vincente, il Verona brillante… Questo per una serie di ragioni.

La prima: negli anni la differenza tra grandi club e quelli medio-piccoli è aumentata, e questo fatto ha cristallizzato la situazione. Secondo fattore: non ci sono state trasferte intercontinentali per le big, abituate a viaggiare per il mondo surante l’estate. Il terzo punto riguarda i centri sportivi: i grandi club hanno strutture e un’organizzazione migliori, e questo è un grande vantaggio. L’ultimo aspetto riguarda i tornei: i giocatori delle grandi squadre sono abituati, sanno come avere una partenza veloce.

La differenza? Tutti i club stanno cercando la condizione migliore, e avere a disposizione i colpi di Cristiano Ronaldo o di Dybala o di Lukaku o di Eriksen aiuta. Le grandi possono affidarsi ai loro campioni“.