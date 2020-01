TS – Inter, cambiano le gerarchie: Conte sacrifica Sensi, sarà lui a far posto a Eriksen

Autentica sorpresa della prima parte di stagione, possibile riserva di lusso nella seconda: sembra essere questo il destino di Stefano Sensi che, con l’arrivo ormai imminente di Eriksen, rischia di diventare colui che lascerà spazio al danese. Tuttosport analizza quello che potrebbe diventare il ruolo dell’ex Sassuolo:

“Candidato a lasciare posto al danese è Stefano Sensi e non solo perché i suoi errori in ripartenza nel secondo tempo con il Cagliari hanno fatto irritare Conte: l’ex centrocampista del Sassuolo, per caratteristiche, è l’interista più simile al nuovo arrivato. Non è dato a sapersi se l’allenatore proseguirà sulla strada tracciata (ovvero il 3-5-2) oppure proverà a cucire un vestito su misura a Eriksen passando al 3-4-1-2 per piazzarlo alle spalle delle punte, sistema di gioco però mai adottato fin qui in stagione. Fatto sta che un po’ di turnover, ma di qualità, non farà certo male a una squadra che nelle ultime partite ha dilapidato ben otto punti da situazioni di vantaggio per l’assenza strutturale di riservisti all’altezza.

E Sensi, comprato in estate come vice Brozovic (il progetto iniziale prevedeva al fianco dell’Epic due muscolari, ovvero Barella e uno tra Vecino e Gagliardini), può essere un giocatore utilissimo come “dodicesimo” per mantenere alto il ritmo della squadra fino al novantesimo, da utilizzare come mezzala oppure in regia“.