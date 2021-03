Germania, Matthäus possibile successore di Löw. L’ex Inter: “Se me lo chiedessero…”

Non è escluso che Lothar Matthäus possa essere designato come il successore di Joachim Löw sulla panchina della Germania

Non è escluso che Lothar Matthäus possa essere designato come il successore di Joachim Löw sulla panchina della Germania. L'attuale c.t. ha annunciato che lascerà la nazionale tedesca al termine dell'Europeo.

L'ex nerazzurro è uno dei nomi che circolano e se la Federazione volesse puntare su di lui, non si tirerebbe indietro: "La Federcalcio tedesca prenderà una decisione. Se i responsabili me lo chiedessero, ovviamente è una cosa che prenderei in considerazione", ha detto Matthäus.