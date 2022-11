Protesta Germania, giocatori con la bocca coperta: la spiegazione della Federcalcio

“Con la nostra fascia da capitano abbiamo voluto dare l’esempio dei valori che viviamo in Nazionale: diversità e rispetto reciproco. Non si tratta di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili”, ha spiegato la federcalcio tedesca su Twitter. “Questo dovrebbe essere ovvio. Purtroppo non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Vietarci la fascia è come chiudere le nostre bocche. La nostra posizione è valida”.