Gerolin: “Inter favorita, ecco cos’ha in più. Milan? Quando si parla di crisi…”

Le parole dell'operatore di mercato a proposito della lotta tra le due milanesi in vetta alla classifica di Serie A

Manuel Gerolin, dirigente ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto in Serie A. Queste le sue considerazioni: “L’Inter era la favorita all’inizio e credo abbia qualcosa in più a livello di struttura fisica. Qualcuno da in crisi il Milan ma ogni volta che se ne parla i rossoneri si rifanno”.