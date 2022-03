Gerolin: “Scudetto? Lotta aperta a tutti. Per Spalletti sarebbe un sogno”

Le parole del dirigente: "Il campionato sta dando emozioni fortissime, eravamo ormai abituati alla Juventus"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Manuel Gerolin, dirigente, ha parlato così di Luciano Spalletti e di una possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli: "Sarebbe il coronamento di un sogno per lui, soprattutto se vinto a Napoli. Un campionato vinto a Napoli non avrebbe eguali. Sarebbe il coronamento di una carriera stupenda e per la società sarebbe un sogno, così come per i tifosi. Il campionato sta dando emozioni fortissime, eravamo ormai abituati alla Juventus. Quest’anno sarà una lotta fino alla fine, aperta un po’ a tutti. Teniamoci stretti questi momenti belli e interessanti".